Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, независимо от будущей профессии.
- Количество бюджетных мест в вузах увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Фальков также сообщил об увеличении количества бюджетных мест — на 250 больше, чем в прошлом году.
В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам техлидерства страны.
Изменения в том числе связаны с переходом России на новую систему обучения в вузах. Пилотный проект стартовал в мае 2023-го. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск начнется в 2027/2028 учебном году.