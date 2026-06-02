Рейтинг@Mail.ru
Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:19 02.06.2026 (обновлено: 18:40 02.06.2026)
Фальков назвал четыре дисциплины, которые будут изучать все студенты

Все студенты будут изучать историю, основы государственности, философию, русский

© РИА Новости / Владимир ПесняСтуденты на лекции
Студенты на лекции - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Студенты на лекции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, независимо от будущей профессии.
  • Количество бюджетных мест в вузах увеличится на 250 по сравнению с прошлым годом.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Студенты всех вузов будут изучать историю, основы российской государственности, философию и русский язык, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков.
"Четыре дисциплины <...>, которые будут изучаться независимо от будущей профессии, всеми без исключения студентами, независимо от формы и уровня обучения", — сказал он на заседании Совета по реализации госполитики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
Школьный аттестат - РИА Новости, 1920, 17.05.2026
В Минобрнауки раскрыли, как увеличить шанс на поступление в вуз
17 мая, 01:52
Фальков также сообщил об увеличении количества бюджетных мест — на 250 больше, чем в прошлом году.
В марте правительство утвердило перечень профессий и специальностей по 300 направлениям обучения. По словам премьера Михаила Мишустина, они соответствуют задачам техлидерства страны.
Изменения в том числе связаны с переходом России на новую систему обучения в вузах. Пилотный проект стартовал в мае 2023-го. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск начнется в 2027/2028 учебном году.​​
Абитуриенты - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Абитуриентам дали советы, как выбрать вуз для будущего
Вчера, 08:00
 
ОбществоВалерий ФальковРоссияВладимир ПутинМихаил МишустинСоциальный навигаторСН_Образование
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала