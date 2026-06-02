СК в Ульяновске назвал основную версию пропажи двух школьников

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновске в марте пропала группа подростков, которые собирались перейти Волгу.
- Следователи рассматривают утопление в качестве основной версии пропажи подростков.
- Поисковые мероприятия продолжаются с участием сотрудников различных ведомств.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Следователи рассматривают утопление в качестве основной версии пропажи двух детей в Ульяновске, поиски которых начались в марте и продолжаются до сих пор, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Ульяновской области.
Спасатели и правоохранители ищут двух подростков, которые собирались перейти Волгу в Ульяновске. Последний раз семиклассники выходили на связь в ночь на 23 марта. По факту пропажи подростков СК расследует уголовное дело об убийстве.
"В настоящее время поисковые мероприятия проводятся, они не останавливались. На данный момент основная версия - утопление в воде, но проверяются и другие версии. Работают также сотрудники следственного комитета, МЧС, центрального аппарата МЧС, Центроспаса, МВД", - сказали в СУСК .
В ведомстве попросили рыбаков быть внимательными и в случае необходимости сразу обращаться в экстренные службы.
В мае в региональном ГУМЧС сообщали, что для продолжения поисков пропавших на Волге подростков из Москвы прибыли сотрудники Центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС.