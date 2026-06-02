СК в Ульяновске назвал основную версию пропажи двух школьников

САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Следователи рассматривают утопление в качестве основной версии пропажи двух детей в Ульяновске, поиски которых начались в марте и продолжаются до сих пор, сообщили РИА Новости в следственном управлении СК РФ по Ульяновской области.