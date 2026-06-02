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ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий "Севера" - РИА Новости, 02.06.2026
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14:48 02.06.2026 (обновлено: 14:56 02.06.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий "Севера"

ВСУ за сутки потеряли до 195 военных в зоне действий группировки "Север"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие в зоне СВО . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ за сутки потеряли до 195 военнослужащих в зоне действий российской группировки войск «Север».
  • Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение в нескольких районах Сумской области.
  • В Харьковской области нанесено поражение формированиям ВСУ в нескольких районах.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 195 боевиков в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Противник потерял до 195 военнослужащих, танк, 22 автомобиля, орудие полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы", - говорится в сводке военного ведомства.
Отмечается, что подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад, бригады морской пехоты и бригады территориальной обороны в районах Писаревки, Пушкаревски, Хотени, Спасского, Великой Рыбицы и Иволжанского Сумской области.
В Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной, мотопехотной бригад, двух бригад территориальной обороны и бригады национальной гвардии в районах Липцов, Охримовки, Шевченко, Казачьей Лопани и Белого Колодезя.
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