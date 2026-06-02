Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).