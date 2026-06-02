Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург.
- Самолет будет экспонироваться в аэропорту «Пулково» в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолетом в аэропорту "Пулково".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.