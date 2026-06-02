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Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
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23:08 02.06.2026
Самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

Региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Петербург для участия в ПМЭФ

© Пресс-служба ОАК | Перейти в медиабанкСамолет Ил-114-300
Самолет Ил-114-300 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Пресс-служба ОАК
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Самолет Ил-114-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург.
  • Самолет будет экспонироваться в аэропорту «Пулково» в рамках Петербургского международного экономического форума, который пройдет с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Российский региональный самолет Ил-114-300 прилетел в Санкт-Петербург, где он будет экспонироваться в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщила Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).
"Ил-114-300 уже в городе на Неве. Полностью отечественный региональный турбовинтовой самолет прибыл в Северную столицу в преддверии Петербургского международного экономического форума", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники ПМЭФ смогут ознакомиться с самолетом в аэропорту "Пулково".
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ЭкономикаСанкт-ПетербургНева (река)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Пулково (аэропорт)Ил-114-300
 
 
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