01:29 02.06.2026 (обновлено: 01:30 02.06.2026)
Более ста студентов колледжа в Старобельске отдохнут в детских центрах

© РИА Новости / Евгений Биятов
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР)
Последствия беспилотной атаки ВСУ в Старобельске (ЛНР). Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 студентов Старобельского колледжа отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России с 15 июня.
  • Минпросвещения РФ организует отдых для несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения РФ отправит на отдых в детские центры несовершеннолетних студентов Старобельского колледжа, проживавших в общежитии, по которому ударили ВСУ.
"Федеральные реабилитационные центры готовы принять всех нуждающихся в лечении и восстановлении. С 15 июня более 100 детей колледжа отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России", - написал Пасечник в канале на платформе "Макс".
По словам главы региона, он доложил президенту России Владимиру Путину о помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате удара по колледжу в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.
ОбществоРоссияЛуганская Народная РеспубликаСтаробельскЛеонид ПасечникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныУдар ВСУ по колледжу в Старобельске
 
 
