Более ста студентов колледжа в Старобельске отдохнут в детских центрах

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Более 100 студентов Старобельского колледжа с 15 июня отправятся на отдых и оздоровление в детские центры России, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
По словам главы региона, он доложил президенту России Владимиру Путину о помощи родственникам погибших и пострадавшим в результате удара по колледжу в Старобельске.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.