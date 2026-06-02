Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
- В ходе беседы обсуждались вопросы нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией.
- Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и поддерживает шаги, направленные на налаживание прямой торговли.
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудил процесс нормализации отношений Анкары и Еревана, сообщает канцелярия турецкого лидера.
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Эрдоган отметил, что нормализация отношений между Турцией и Арменией продолжается благодаря шагам, направленным на налаживание прямой торговли, уточнила канцелярия.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе и что мы всегда будем поддерживать шаги, предпринимаемые в этом направлении",- говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцами дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.