Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:07 02.06.2026 (обновлено: 22:27 02.06.2026)
Эрдоган провел телефонный разговор с Пашиняном

Эрдоган обсудил с Пашиняном нормализацию отношений Турции и Армении

© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
  • В ходе беседы обсуждались вопросы нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией.
  • Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в регионе и поддерживает шаги, направленные на налаживание прямой торговли.
АНКАРА, 2 июн - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, обсудил процесс нормализации отношений Анкары и Еревана, сообщает канцелярия турецкого лидера.
"В ходе беседы премьер-министр Пашинян поздравил г-на президента (Эрдогана - ред.) с прошедшим праздником Курбан-байрам; при этом были затронуты вопросы процесса нормализации двусторонних отношений между Турцией и Арменией, а также региональные проблемы", - говорится в сообщении.
Ереван - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
В МИД Армении заявили о готовности к открытию границы с Турцией
20 апреля, 03:56
Эрдоган отметил, что нормализация отношений между Турцией и Арменией продолжается благодаря шагам, направленным на налаживание прямой торговли, уточнила канцелярия.
"Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция прилагает усилия для обеспечения мира и стабильности в нашем регионе и что мы всегда будем поддерживать шаги, предпринимаемые в этом направлении",- говорится в сообщении.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница закрыта с 1993 года. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации отношений между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и экс-посла Турции в США Сердара Кылыча. Первого июля 2022 года в ходе встречи Рубиняна и Кылыча в Вене была достигнута договоренность в кратчайшие сроки обеспечить возможность пересечения армянско-турецкой сухопутной границы гражданами третьих стран и владельцами дипломатических паспортов. Однако эта договоренность пока не реализована.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 24.05.2026
Пашинян: Армения будет реконструировать участки ж/д, ведущих в Турцию
24 мая, 14:38
 
В миреТурцияАрмения
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала