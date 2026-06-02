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Путин подчеркнул важность литературы о войне для детей - РИА Новости, 02.06.2026
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17:33 02.06.2026 (обновлено: 18:45 02.06.2026)
Путин подчеркнул важность литературы о войне для детей

Путин: важно, чтобы дети через литературу знали, как жили их сверстники в ВОВ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Владимир Путин заявил о важности знакомства детей с жизнью их сверстников в годы Великой Отечественной войны через литературу.
  • Глава государства провел заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Важно, чтобы дети через литературу знали, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Очень важно, чтобы мы сегодня, тем более молодые люди, дети, погружались в атмосферу, а это можно сделать так вот достоверно через литературу того времени, погружались вот в эту атмосферу того времени, чтобы понимали, как жили их сверстники в те времена (в годы Великой Отечественной войны - ред.)", - сказал Путин.
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