Путин подчеркнул важность литературы о войне для детей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Владимир Путин заявил о важности знакомства детей с жизнью их сверстников в годы Великой Отечественной войны через литературу.
- Глава государства провел заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Важно, чтобы дети через литературу знали, как жили их сверстники в годы Великой Отечественной войны, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Очень важно, чтобы мы сегодня, тем более молодые люди, дети, погружались в атмосферу, а это можно сделать так вот достоверно через литературу того времени, погружались вот в эту атмосферу того времени, чтобы понимали, как жили их сверстники в те времена (в годы Великой Отечественной войны - ред.)", - сказал Путин.