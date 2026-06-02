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Путин назвал инициативу по международной ассоциации русского замечательной - РИА Новости, 02.06.2026
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17:27 02.06.2026 (обновлено: 17:33 02.06.2026)
Путин назвал инициативу по международной ассоциации русского замечательной

Путин назвал инициативу по международной ассоциации русского языка замечательной

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал замечательной инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной ассоциации русского языка.
  • Путин призвал наполнить эту ассоциацию конкретным и интересным содержанием на экспертном уровне.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал замечательной инициативу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева по созданию международной ассоциации русского языка и призвал наполнить ее интересным содержанием.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Наверное, вы обратили внимание на инициативу президента Казахстана, президента Токаева. Он предложил создать международную ассоциацию русского языка. Замечательная инициатива. Я просил бы его и на экспертном уровне поддержать. Не просто формально создать эту структуру, она формально создана. Но и на экспертном уровне наполнить ее конкретным интересным содержанием. Это очень полезно", - сказал Путин на заседании совета.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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Владимир ПутинРоссияКазахстанКасым-Жомарт Токаев
 
 
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