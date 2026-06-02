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Путин призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка - РИА Новости, 02.06.2026
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17:27 02.06.2026 (обновлено: 18:45 02.06.2026)
Путин призвал организовать осмысленную работу по поддержке русского языка

Путин призвал организовать целенаправленную работу по поддержке русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка.
  • Само собой ничего не выстраивается, добавил он.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин призвал организовать осмысленную и целенаправленную работу по поддержке русского языка, подчеркнув, что "само собой ничего не выстраивается".
Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Нам иногда кажется, что некоторые вещи, даже которые мы иногда забываем, что все само собой как-то выстроится, что само собой образуется. Полагаю, что это заблуждение, причем опасное заблуждение. Само собой ничего не выстраивается, и ничего не образуется, и не делается. Нужна осмысленная, целенаправленная работа, прежде всего, специалистов общественных организаций, средств массовой информации и государства. Всем вместе нужно работать", - сказал Путин в ходе совета, говоря о поддержке русского языка в стране.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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