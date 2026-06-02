Путин обратил внимание на спад в издании книг на языках народов Дагестана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин отметил спад в количестве книг, издающихся на языках народов Дагестана.
- Президент России проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на количество книг, издающихся на языках народов Дагестана и отметил, что в этом вопросе есть спад.
Во вторник президент России проводит Совет по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.