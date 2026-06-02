Ушаков рассказал о делегации на переговорах Путина и президент Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент России Владимир Путин и президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан проведут 3 июня в Москве переговоры в расширенном и узком составах.

В состав российской делегации войдут семь федеральных министров, представители руководства администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава «Росатома» Алексей Лихачев и представители бизнеса.

Лидеры планируют обсудить перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере и обменяться мнениями по региональным и международным вопросам.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан проведут 3 июня в Москве переговоры в расширенном и узком составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"В среду, 3 июня, танзанийский лидер утром примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, затем будет программа в Большом Кремлевском дворце. Поскольку визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале, лидеры поприветствуют друг друга и поздороваются с членами делегаций", - сказал Ушаков журналистам.

"После официальной церемонии встречи в Георгиевском зале состоятся переговоры в узком составе, затем в расширенном составе. После этого состоится государственный обед от имени нашего президента", - добавил Ушаков.