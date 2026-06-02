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Ушаков рассказал о делегации на переговорах Путина и президент Танзании - РИА Новости, 02.06.2026
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17:11 02.06.2026
Ушаков рассказал о делегации на переговорах Путина и президент Танзании

Путин и президент Танзании проведут переговоры в узком и расширенном составах

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПомощник президента РФ Юрий Ушаков
Помощник президента РФ Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Помощник президента РФ Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин и президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан проведут 3 июня в Москве переговоры в расширенном и узком составах.
  • В состав российской делегации войдут семь федеральных министров, представители руководства администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава «Росатома» Алексей Лихачев и представители бизнеса.
  • Лидеры планируют обсудить перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере и обменяться мнениями по региональным и международным вопросам.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Объединенной Республики Танзания Самия Сулуху Хассан проведут 3 июня в Москве переговоры в расширенном и узком составах, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"В среду, 3 июня, танзанийский лидер утром примет участие в церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного солдата, затем будет программа в Большом Кремлевском дворце. Поскольку визит государственный, будет пышная традиционная церемония официальной встречи в Георгиевском зале, лидеры поприветствуют друг друга и поздороваются с членами делегаций", - сказал Ушаков журналистам.
По его словам, делегация России будет довольно представительной, в нее войдут семь федеральных министров, представители руководства администрации президента, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, глава Роспотребнадзора Анна Попова, глава "Росатома" Алексей Лихачев, представители бизнеса.
"После официальной церемонии встречи в Георгиевском зале состоятся переговоры в узком составе, затем в расширенном составе. После этого состоится государственный обед от имени нашего президента", - добавил Ушаков.
Ожидается, что лидеры обсудят на переговорах перспективы наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также обменяются мнениями по региональным и международным вопросам.
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