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Путин назвал культуру Дагестана значимой частью культуры народов России - РИА Новости, 02.06.2026
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17:10 02.06.2026 (обновлено: 17:19 02.06.2026)
Путин назвал культуру Дагестана значимой частью культуры народов России

Путин: культура Дагестана очень значимая часть культуры народов РФ

© Фото : Пресс-служба президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Пресс-служба президента России
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин заявил, что культура, языки и литература народов Дагестана — значимая и яркая часть культуры народов России.
  • Президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Культура Дагестана - очень значимая и яркая часть культуры народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
"Культура, языки, литература народов Дагестана - безусловно, очень значимая, яркая часть общенациональной большой культуры России", - отметил Путин во время заседания.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции на заседании Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федераци - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
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