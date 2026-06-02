Путин назвал культуру Дагестана значимой частью культуры народов России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил, что культура, языки и литература народов Дагестана — значимая и яркая часть культуры народов России.
- Президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Культура Дагестана - очень значимая и яркая часть культуры народов России, заявил президент РФ Владимир Путин.
Во вторник президент провел заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.