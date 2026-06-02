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Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и президента Танзании - РИА Новости, 02.06.2026
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17:02 02.06.2026
Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и президента Танзании

Ушаков: Путин и президент Танзании обсудят торговлю и международные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПомощник президента России Юрий Ушаков
Помощник президента России Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Помощник президента России Юрий Ушаков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан обсудят наращивание торговли и международные вопросы на переговорах в Москве.
  • Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня и примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан на переговорах в Москве обсудят наращивание торговли и международные вопросы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается тем для обсуждения, то они многогранные. Тут, естественно, будут обсуждены перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации, прежде всего в торгово-экономической сфере. Конечно же, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам", - сказал Ушаков.
Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня. В среду президент РФ проведет с ней переговоры в Москве. Также Самия Сулуху Хассан примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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