Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и президента Танзании

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан на переговорах в Москве обсудят наращивание торговли и международные вопросы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.