Ушаков рассказал о предстоящей встрече Путина и президента Танзании

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан обсудят наращивание торговли и международные вопросы на переговорах в Москве.
- Президент Танзании прибудет в Россию с государственным визитом с 3 по 5 июня и примет участие в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан на переговорах в Москве обсудят наращивание торговли и международные вопросы, сообщил журналистам помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Что касается тем для обсуждения, то они многогранные. Тут, естественно, будут обсуждены перспективы дальнейшего наращивания двусторонней кооперации, прежде всего в торгово-экономической сфере. Конечно же, лидеры обменяются мнениями по наиболее актуальным региональным и международным вопросам", - сказал Ушаков.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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