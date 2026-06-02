Путин призвал обеспечить необходимое число переводчиков жестового языка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить достаточное количество преподавателей и переводчиков жестового языка в России.
- По словам Путина, в стране почти 200 тысяч носителей русского жестового языка.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Важно обеспечить необходимое количество преподавателей и переводчиков жестового языка в России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Я рассчитываю, что сегодня прозвучат новые предложения, в том числе направленные на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. Например, имеющих проблему со слухом или речью и использующих русский жестовый язык. У нас в стране почти 200 тысяч носителей такого языка. И важно обеспечить соответствующее качество и количество педагогов и переводчиков в этой сфере", - сказал Путин в ходе заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.