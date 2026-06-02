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Путин рассказал подробности о модуле "Русский язык как государственный" - РИА Новости, 02.06.2026
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16:04 02.06.2026 (обновлено: 16:46 02.06.2026)
Путин рассказал подробности о модуле "Русский язык как государственный"

Путин: модуль "Русский язык как государственный" войдет в ядро учебы в вузах

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин заявил, что учебный модуль для вузов "Русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования.
  • В рамках модуля будут изучаться конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Учебный модуль для вузов "русский язык как государственный" должен стать частью единого ядра высшего образования, заявил президент РФ Владимир Путин.
Глава государства во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"В ближайшее время начинается разработка учебного модуля для вузов "Русский язык как государственный". Предметом изучения здесь станут в том числе конституционный статус русского языка и вопросы языковой политики России. Логично, если в перспективе данная дисциплина войдет в состав так называемого единого ядра высшего образования", - сказал Путин в ходе заседания.
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