Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.

На нем выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Как вы знаете наверняка, 6 июня у Пушкина будет день рождения. И это день русского языка. И в связи с этим сегодня президент проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России", - сказал Песков журналистам.

"Очень важное мероприятие, оно будет весьма содержательное", - добавил он.

Пресс-секретарь добавил, что после вступительного слова главы государства выступит советник президента РФ Елена Ямпольская , она расскажет о ходе выполнения поручений президента и об основных направлениях деятельности Совета в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.

"Будет выступать также Вадим Владимирович Полонский - это директор Института мировой литературы имени Горького Российской Академии наук , который расскажет о реализации проекта издания книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России", - добавил Песков.

На заседании Совета также будет выступление замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой, она расскажет о поддержке русского жестового языка. Кроме того, выступит директор Государственного музея А.С.Пушкина, заместитель председателя Совета Евгений Богатырев, который расскажет о возрождении российского пушкинского общества.