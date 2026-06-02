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Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка - РИА Новости, 02.06.2026
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12:55 02.06.2026

Путин проведет заседание Совета по поддержке русского языка

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.
  • На нем выступят советник президента Елена Ямпольская, директор Института мировой литературы имени Горького РАН Вадим Полонский, замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марина Приемышева и директор Государственного музея А. С. Пушкина Евгений Богатырев.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник проведет заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как вы знаете наверняка, 6 июня у Пушкина будет день рождения. И это день русского языка. И в связи с этим сегодня президент проведет заседание Совета при президенте по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России", - сказал Песков журналистам.
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"Очень важное мероприятие, оно будет весьма содержательное", - добавил он.
Пресс-секретарь добавил, что после вступительного слова главы государства выступит советник президента РФ Елена Ямпольская, она расскажет о ходе выполнения поручений президента и об основных направлениях деятельности Совета в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Будет выступать также Вадим Владимирович Полонский - это директор Института мировой литературы имени Горького Российской Академии наук, который расскажет о реализации проекта издания книжной серии "Библиотека литературных шедевров народов России", - добавил Песков.
На заседании Совета также будет выступление замдиректора по научной работе Института лингвистических исследований РАН Марины Приемышевой, она расскажет о поддержке русского жестового языка. Кроме того, выступит директор Государственного музея А.С.Пушкина, заместитель председателя Совета Евгений Богатырев, который расскажет о возрождении российского пушкинского общества.
"Будет, разумеется, живой обмен мнениями, будут комментарии президента, будет такое богатое на содержание мероприятие", - подчеркнул Песков.
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