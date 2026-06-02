Путин отнес изучение русского языка к приоритетным направлениям политики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент РФ Владимир Путин заявил о совершенствовании системы изучения русского языка.
- Задача совершенствования системы изучения русского языка и литературы отнесена к приоритетам государственной языковой политики России.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Совершенствование системы изучения русского языка отнесено к приоритетным направлениям госполитики России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Задача совершенствования системы изучения русского языка и литературы в образовательных учреждениях отнесена к приоритетам государственной языковой политики", - сказал российский лидер в ходе Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России.