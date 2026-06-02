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Южнокорейскому певцу PSY грозит тюрьма - РИА Новости, 02.06.2026
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12:29 02.06.2026
Южнокорейскому певцу PSY грозит тюрьма

Певцу PSY грозит до года тюрьмы за употребление психотропных препаратов

© AP Photo / Sakchai LalitЮжнокорейский певец PSY с поклонниками
Южнокорейский певец PSY с поклонниками - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Sakchai Lalit
Южнокорейский певец PSY с поклонниками. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южнокорейскому певцу K-Pop под псевдонимом PSY грозит до года тюрьмы за нарушение закона об употреблении психотропных препаратов.
  • Он подозревается в том, что в период с 2022 по 2025 год он отправлял людей в больницу за рецептами на психотропные препараты без личного осмотра у врача.
  • Расследование в отношении PSY началось летом прошлого года, а 29 мая 2026 года дело было передано в прокуратуру, обвинения предъявлены также пяти другим подозреваемым.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Всемирно известному южнокорейскому певцу жанра K-Pop под псевдонимом Psy (настоящее имя Пак Чэ Сан), автору популярного хита Gangnam Style, грозит до года тюрьмы за нарушение закона об употреблении психотропных препаратов, передает агентство Ренхап.
По данным агентства, Psy подозревается в том, что в период с 2022 по 2025 год он отправлял в одну из больниц Сеула своего менеджера и других людей, чтобы они получили рецепт, а потом купили психотропные препараты для лечения бессонницы, тревожных расстройств и депрессии. Сам певец не проходил перед этим личного осмотра у врача. В соответствии с южнокорейским законодательством выписать пациенту рецепт на подобное лекарственное средство может лишь лично осмотревший его врач, а воспользоваться этим рецептом может только сам пациент.
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"Согласно медицинскому праву, за подобное нарушение можно получить приговор в виде лишения свободы сроком до года или денежный штраф в размере до 10 миллионов вон (порядка 6,6 тысяч долларов США - ред.)", - говорится в сообщении Ренхап.
Как отмечается, расследование в отношении Psy началось летом прошлого года, а 29 мая 2026 года полицейское управление сеульского района Содэмунгу передало дело в прокуратуру. При этом, уточняет агентство, помимо самого певца обвинения предъявлены также еще пяти подозреваемым, включая врача, выписавшего рецепт на препараты, и менеджера артиста.
Согласно информации Ренхап, ранее в августе 2025 года Psy заявлял, что действительно отправил другого человека купить лекарства "по ошибке", но утверждал, что сам рецепт на препарат за него никто не получал.
Во вторник представляющая певца продюсерская компания P Nation заявила, что артист намеревается и дальше сотрудничать со следствием.
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