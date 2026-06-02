На ПМЭФ подняли флаг Исламского Эмирата Афганистан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан подняли на площадке Петербургского международного экономического форума.
- Афганская делегация посетит ПМЭФ в этом году под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорту страны Ахамдуллы Васика.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан подняли на площадке Петербургского международного экономического форума, где ожидается делегация из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.
Этот флаг был утвержден после прихода движения Талибан к власти в Афганистане в 2021 году. На белом полотне черными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда.
Глава российского делового центра в Кабуле Рустам Хабибуллин ранее рассказал РИА Новости, что афганская делегация посетит ПМЭФ в этом году под руководством председателя олимпийского комитета и управления по физической культуре и спорта страны Ахамдуллы Васика.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.