На ПМЭФ подняли флаг Исламского Эмирата Афганистан

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан подняли на площадке Петербургского международного экономического форума, где ожидается делегация из Афганистана, передает корреспондент РИА Новости.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.