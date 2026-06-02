МИД Китая надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-председатель КНР Хань Чжэн посетит РФ с 4 по 8 июня для участия в работе ПМЭФ.
- Хань Чжэн также встретится с соответствующими руководителями РФ.
- Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления.
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ.
Дипломат во вторник сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию.
"Вице-председатель КНР Хань Чжэн примет участие в форуме и встретится с соответствующими руководителями РФ", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами, повышение взаимного доверия, претворение в жизнь многосторонности и продвижение построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.