Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
10:38 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
МИД Китая надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами на ПМЭФ

МИД Китая надеется на укрепление сотрудничества со всеми сторонами на ПМЭФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и Китая
Флаги России и Китая - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Флаги России и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вице-председатель КНР Хань Чжэн посетит РФ с 4 по 8 июня для участия в работе ПМЭФ.
  • Хань Чжэн также встретится с соответствующими руководителями РФ.
  • Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления.
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ.
Дипломат во вторник сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию.
Люди несут китайские национальные флаги - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В МИД Китая назвали ПМЭФ важной платформой для сотрудничества
Вчера, 10:22
"Вице-председатель КНР Хань Чжэн примет участие в форуме и встретится с соответствующими руководителями РФ", - заявила Мао Нин.
Она отметила, что "Китай рассчитывает на укрепление взаимодействия со всеми сторонами, повышение взаимного доверия, претворение в жизнь многосторонности и продвижение построения более справедливой и равноправной системы глобального управления".
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран
Вчера, 03:17
 
ПМЭФ-2026В миреРоссияПекинХань ЧжэнМао НинКитай
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала