МИД Китая надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами на ПМЭФ

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Китай надеется на укрепление взаимодействия со всеми сторонами и продвижение более справедливой системы глобального управления, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, отвечая на вопрос об ожиданиях Пекина от визита в РФ вице-председателя КНР Хань Чжэна для участия в ПМЭФ.