Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил большое число представленных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) стран тем, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.