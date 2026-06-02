Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более чем 130 стран будут представлены на Петербургском экономическом форуме.
- По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил большое число представленных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) стран тем, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.