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Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран - РИА Новости, 02.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
03:17 02.06.2026 (обновлено: 17:18 02.06.2026)
Глава РФПИ объяснил, почему на ПМЭФ представлены 130 стран

Дмитриев связал с провалившимся глобализмом большое число участников ПМЭФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники Петербургского международного экономического форума
Участники Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более чем 130 стран будут представлены на Петербургском экономическом форуме.
  • По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев объяснил большое число представленных на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) стран тем, что суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм.
"Более чем 130 стран будут представлены на этой неделе на Петербургском экономическом форуме, поскольку суверенное сотрудничество заменяет провалившийся глобализм", - написал Дмитриев в соцсети Х.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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