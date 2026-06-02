Журналистка из США Оуэнс выступит на ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума.
- Сессия будет посвящена практике совмещения многодетности с успешной карьерой и тому, как этот тренд находит отражение в медиасреде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой, следует из материалов к форуму, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Оуэнс выступит на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров". Вместе с ней в дискуссии примут участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.
Как выяснило РИА Новости, сессия будет посвящена распространяющейся практике совмещения многодетности с успешной карьерой и тому, как этот тренд находит отражение в медиасреде. В частности, участники обсудят как управленческие навыки, полученные в семье, становятся преимуществом в медиабизнесе, вопросы позитивного восприятия многодетности и мотивации сотрудников.
Ранее Оуэнс приехала в Москву. Она восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.