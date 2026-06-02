Рейтинг@Mail.ru
Журналистка из США Оуэнс выступит на ПМЭФ - РИА Новости, 02.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:53 02.06.2026
Журналистка из США Оуэнс выступит на ПМЭФ

Журналистка из США Оуэнс выступит на ПМЭФ на тему многодетности и карьеры

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума на площади Победы в Санкт-Петербурге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума.
  • Сессия будет посвящена практике совмещения многодетности с успешной карьерой и тому, как этот тренд находит отражение в медиасреде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой, следует из материалов к форуму, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Оуэнс выступит на сессии "Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров". Вместе с ней в дискуссии примут участие телеведущая Юлия Барановская и актриса Анна Хилькевич.
Вид на Кремль и храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Приехавшая в Москву американская журналистка восхитилась городом
Вчера, 02:37
Как выяснило РИА Новости, сессия будет посвящена распространяющейся практике совмещения многодетности с успешной карьерой и тому, как этот тренд находит отражение в медиасреде. В частности, участники обсудят как управленческие навыки, полученные в семье, становятся преимуществом в медиабизнесе, вопросы позитивного восприятия многодетности и мотивации сотрудников.
Ранее Оуэнс приехала в Москву. Она восхитилась российской столицей и обвинила западные СМИ в искажении образа города.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Глава федеральной комиссии США по изящным искусствам Родни Мимс Кук - РИА Новости, 1920, 22.05.2026
На ПМЭФ приедет первый за несколько лет представитель властей США
22 мая, 04:11
 
МоскваКэндис ОуэнсЮлия БарановскаяАнна ХилькевичОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала