Журналистка из США Оуэнс выступит на ПМЭФ

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американская журналистка Кэндис Оуэнс выступит на сессии Петербургского международного экономического форума, посвященной совмещению многодетности с успешной карьерой, следует из материалов к форуму, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Как выяснило РИА Новости, сессия будет посвящена распространяющейся практике совмещения многодетности с успешной карьерой и тому, как этот тренд находит отражение в медиасреде. В частности, участники обсудят как управленческие навыки, полученные в семье, становятся преимуществом в медиабизнесе, вопросы позитивного восприятия многодетности и мотивации сотрудников.