Песков: Киев знал, что колледж в Старобельске не был военным объектом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом, киевский режим об этом прекрасно знал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.