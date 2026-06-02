МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Колледж в Старобельске никогда не был военным или околовоенным объектом, киевский режим об этом прекрасно знал, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Старобельске речь идет о колледже, который никогда не был военным объектом. И никогда не был околовоенным объектом. Там всегда были молодые люди, дети, которые учились в этом колледже. Больше всего девушек. И киевский режим об этом прекрасно знал", - сказал Песков, отвечая на вопрос РИА Новости.