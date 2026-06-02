ООН грозит участь маргинала на международной арене, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ Профессор факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей считает, что ООН грозит участь маргинала на международной арене, если организация не будет реформирована.

Участники ООН не могут договориться о ее реформировании из-за целого комплекса накопившихся проблем.

По оценке Худолея, срок дальнейшей работы ООН может быть как длительным, так и «очень коротким».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Организации Объединенных Наций (ООН) грозит участь маргинала на международной арене, если эта структура не будет реформирована, считает профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Константин Худолей.

Худолей во вторник принял участие в экспертном диалоге "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации", который организовал в Петербурге международный дискуссионный клуб "Валдай".

"Да, у Организации Объединенных Наций очень много проблем... Однако ничего лучшего ООН на данном этапе не придумано. Никакой другой организации или структуры, которая могла бы ее заменить, на данном этапе нет", - сказал Худолей.

По его оценке, срок дальнейшей работы ООН может быть как длительным, так и "очень коротким", поскольку участники этой организации не могут договориться об ее реформировании из-за целого комплекса накопившихся проблем.

"Если ООН не начнет реформы, то я боюсь, что ее ожидает очень плохое будущее. Не то что придет кто-то в небоскреб в Нью-Йорке и повесит замок, организация закрыта, но падение ее авторитета может продолжаться стремительными темпами, и она действительно превратится в маргинала в международных делах", - считает Худолей.

Проходящий во вторник экспертный диалог продолжает серию мероприятий, которые Валдайский клуб проводит в Петербурге с 31 мая по 4 июня для широкого обсуждения вызовов, связанных с обострением межгосударственного соперничества, а также поиском возможностей для кооперации в многополярном мире. В число этих мероприятий входит традиционная сессия "Валдая" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которая состоится 4 июня.