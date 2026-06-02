ООН грозит участь маргинала на международной арене, считает эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Профессор факультета международных отношений СПбГУ Константин Худолей считает, что ООН грозит участь маргинала на международной арене, если организация не будет реформирована.
- Участники ООН не могут договориться о ее реформировании из-за целого комплекса накопившихся проблем.
- По оценке Худолея, срок дальнейшей работы ООН может быть как длительным, так и «очень коротким».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн - РИА Новости. Организации Объединенных Наций (ООН) грозит участь маргинала на международной арене, если эта структура не будет реформирована, считает профессор факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Константин Худолей.
Худолей во вторник принял участие в экспертном диалоге "Новый мир – правила выживания: пределы силы и пространство для кооперации", который организовал в Петербурге международный дискуссионный клуб "Валдай".
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"Да, у Организации Объединенных Наций очень много проблем... Однако ничего лучшего ООН на данном этапе не придумано. Никакой другой организации или структуры, которая могла бы ее заменить, на данном этапе нет", - сказал Худолей.
По его оценке, срок дальнейшей работы ООН может быть как длительным, так и "очень коротким", поскольку участники этой организации не могут договориться об ее реформировании из-за целого комплекса накопившихся проблем.
"Если ООН не начнет реформы, то я боюсь, что ее ожидает очень плохое будущее. Не то что придет кто-то в небоскреб в Нью-Йорке и повесит замок, организация закрыта, но падение ее авторитета может продолжаться стремительными темпами, и она действительно превратится в маргинала в международных делах", - считает Худолей.
Проходящий во вторник экспертный диалог продолжает серию мероприятий, которые Валдайский клуб проводит в Петербурге с 31 мая по 4 июня для широкого обсуждения вызовов, связанных с обострением межгосударственного соперничества, а также поиском возможностей для кооперации в многополярном мире. В число этих мероприятий входит традиционная сессия "Валдая" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), которая состоится 4 июня.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.