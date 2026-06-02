Андрей Никитин: последовательно делаем наш транспорт семейноцентричным

Летний туристический сезон уже в разгаре, немаловажная его составляющая — работа транспорта. О том, хватит ли россиянам билетов на самолеты и поезда этим летом, куда они поедут отдыхать, что делается для комфорта путешественников с детьми, где уже можно сесть на рейс без паспорта, как растут авиаперевозки с Китаем, какие авиакомпании полетят в недавно ставшую безвизовой для россиян Саудовскую Аравию и когда появится единый электронный билет в пригороде, в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ рассказал министр транспорта России Андрей Никитин. Беседовала Надежда Фролова.

— Андрей Сергеевич, наступило лето, многие поедут отдыхать. Достаточно ли билетов на поезда, чтобы все желающие смогли добраться до курортов?

— Мы понимаем, что счастливый отдых начинается не на пляже и не в отеле, а на транспорте — от покупки билета до самой поездки. Поэтому сосредоточились на том, чтобы сделать путь каждого пассажира максимально комфортным, безопасным и доступным.

Если говорить о железной дороге, то в период с 1 мая по 30 сентября планируем перевезти 55,6 миллиона пассажиров — это чуть больше, чем в прошлом году. В самые пиковые месяцы, июль и август, показатель составит по 13 миллионов человек ежемесячно. Особое внимание, конечно, нашему югу. На направлениях к Черному морю есть 14,5 миллиона мест: это и Сочи, и Анапа, и Новороссийск, и Кисловодск. На линии выведено максимальное количество составов.

Продажи билетов открыты за 45, 90, а в Крым — за 120 суток. А чтобы люди не тратили время на бесконечный мониторинг, работает сервис "Заявка в лист ожидания". Он пришлет уведомление, когда появятся нужные места. Отдельно хотел бы поблагодарить наших железнодорожников, они работают 24/7, чтобы обеспечить комфорт перевозок.

— Как приготовились к лету авиакомпании?

— В авиации также прошла основательная подготовка накануне лета. Мы провели совещания с аэропортами и перевозчиками, и все подтвердили готовность к высокому сезону. С мая по сентябрь наши авиакомпании выставили 40,2 миллиона кресел на внутренних линиях — это почти 77 процентов от всего объема перевозок. Традиционно высокий спрос, помимо Сочи, сохраняется на рейсах в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Горно-Алтайск, города Сибири и Дальнего Востока.

— Что делается для комфорта семей с детьми, путешествующих самолетами?

— Минтранс последовательно внедряет принципы семейноцентричности в транспортную отрасль. На законодательном уровне закреплены гарантии: например, обязательная скидка 50 процентов для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего.

Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади, причем коляску можно получить сразу при выходе из самолета.

— Когда в России разрешат провозить в самолете детское питание объемом более 100 миллилитров в одной емкости?

— Важный вопрос по детскому питанию: приказ, разрешающий провоз емкостей объемом более 100 миллилитров, уже утвержден Минтрансом. Сейчас идут согласования с профильными ведомствами, экспертными и отраслевыми сообществами. До конца года мы этот документ примем.

Кроме того, утверждены шесть отраслевых стандартов семейноцентричности. Последний из них, принятый нами в конце мая, — стандарт комнат матери и ребенка, а также детских игровых зон на объектах транспортной инфраструктуры. Стремимся к тому, чтобы во всех аэропортах, на железнодорожных и автомобильных вокзалах страны родители видели единую, понятную и, главное, безопасную инфраструктуру.

— Для автомобилистов с детьми есть скидки на платных дорогах?

— Конечно, мы не забываем про тех, кто предпочитает путешествовать на автомобиле. Например, для многодетных семей госкомпания "Автодор" снова ввела скидку 15 процентов на проезд по платным дорогам до конца сентября. В прошлом году этой возможностью воспользовались более 11 тысяч семей, и мы видим, что такая мера очень востребована.

— Россияне путешествуют и за границу. Как отмена виз с Китаем повлияла на авиаперевозки?

— Отмена визовых ограничений — всегда точка роста. Как в случае с Китаем, после решения об этом мы увидели рост пассажиропотока с 20 процентов до 40 процентов в зависимости от маршрута. Только за первый квартал 2026 года объем перевозок вырос почти на 46 процентов к уровню прошлого года. Сейчас в неделю выполняется 125 рейсов российскими компаниями и 155 — китайскими.

— Недавно отменили визы и с Саудовской Аравией. Какие российские авиакомпании планируют летать туда?

— Что касается Саудовской Аравии, мы высоко оцениваем ее потенциал для туризма. Сейчас рейсы Москва — Джидда выполняет саудовский Flyadeal, но скоро в сеть добавится "Азимут" с полетами из Махачкалы. Также готовность подтвердили "Ред Вингс" и "Ютэйр", мы ждем соответствующих разрешений от саудовской стороны.

— Какие российские аэропорты в 2026 году запустят опцию посадки на рейс по биометрии?

— С 1 июня мы официально запустили в Шереметьево первый в стране проект полноценной биометрической идентификации пассажиров в авиационной отрасли. Он реализован под руководством вице-премьеров Виталия Геннадьевича Савельева и Дмитрия Юрьевича Григоренко. Теперь на рейсах Москва — Санкт-Петербург "Аэрофлота" пассажиры с подтвержденной биометрией могут пройти клиентский путь — от сдачи багажа до посадки в самолет — только "по лицу", без предъявления паспорта. Это заметно экономит время и повышает уровень безопасности. В дальнейшем к эксперименту смогут присоединиться другие аэропорты и авиакомпании при наличии технической готовности инфраструктуры. Горизонт более широкого внедрения в гражданской авиации — этот и следующий год.

— На железной дороге весной начали тестировать посадку в поезд по биометрии. Когда будет масштабное внедрение этой технологии?

— На железной дороге также идет тестирование технологий. Важно оценить эффективность системы перед ее масштабированием на всю сеть. Сейчас в пилотном режиме в поездах "Ласточка" на маршрутах Москва — Кострома, Москва — Иваново и Москва — Нижний Новгород запущен сервис "Мигом". Он позволяет подтвердить личность без предъявления бумажного паспорта.

— Когда в России заработает единый электронный билет в пригороде на все виды транспорта?

— Правовой фундамент для этого уже есть — это закон № 288-ФЗ, принятый в августе 2024 года, который позволяет оформлять единый электронный документ. А в апреле 2026 года правительство утвердило Концепцию развития пригородных перевозок до 2035 года, где цифровизация стоит во главе угла.