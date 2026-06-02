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Минтранс назвал компании, готовые летать в Саудовскую Аравию - РИА Новости, 02.06.2026
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09:12 02.06.2026 (обновлено: 09:18 02.06.2026)
Минтранс назвал компании, готовые летать в Саудовскую Аравию

Никитин: "Азимут", Red Wings и "Ютэйр" готовы летать в Саудовскую Аравию

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе
 Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет Airbus A320-232 авиакомпании Red Wings в небе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и «ЮТэйр» готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвизового режима.
  • Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая, позволяя туристам въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года.
  • Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские авиакомпания "Азимут", Red Wings ("Ред Вингс") и "ЮТэйр" готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвиза, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он напомнил, что в настоящее время рейсы Москва - Джидда выполняет саудовский Flyadeal.
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"Но скоро в сеть добавится "Азимут" с полетами из Махачкалы. Также готовность подтвердили "Ред Вингс" и "ЮТэйр", мы ждем соответствующих разрешений от саудовской стороны", - ответил Никитин в преддверии ПМЭФ на вопрос об ожиданиях отрасли в связи с введением безвиза с Саудовской Аравией.
Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года, также разрешаются деловые или частные краткосрочные поездки. Глава Росавиации Дмитрий Ядров в мае отмечал, что безвизовый режим будет способствовать росту авиаперевозок.
Росавиация в сообщении к вводу весенне-летнего расписания писала, что Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .
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