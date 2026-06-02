Минтранс назвал компании, готовые летать в Саудовскую Аравию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и «ЮТэйр» готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвизового режима.
- Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая, позволяя туристам въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года.
- Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские авиакомпания "Азимут", Red Wings ("Ред Вингс") и "ЮТэйр" готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвиза, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Но скоро в сеть добавится "Азимут" с полетами из Махачкалы. Также готовность подтвердили "Ред Вингс" и "ЮТэйр", мы ждем соответствующих разрешений от саудовской стороны", - ответил Никитин в преддверии ПМЭФ на вопрос об ожиданиях отрасли в связи с введением безвиза с Саудовской Аравией.
Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года, также разрешаются деловые или частные краткосрочные поездки. Глава Росавиации Дмитрий Ядров в мае отмечал, что безвизовый режим будет способствовать росту авиаперевозок.
Росавиация в сообщении к вводу весенне-летнего расписания писала, что Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ .