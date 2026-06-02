Минтранс назвал компании, готовые летать в Саудовскую Аравию

Краткий пересказ от РИА ИИ Российские авиакомпании «Азимут», Red Wings и «ЮТэйр» готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвизового режима.

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая, позволяя туристам въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские авиакомпания "Азимут", Red Wings ("Ред Вингс") и "ЮТэйр" готовы начать полеты между Россией и Саудовской Аравией на фоне введения безвиза, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он напомнил, что в настоящее время рейсы Москва Джидда выполняет саудовский Flyadeal.

"Но скоро в сеть добавится "Азимут" с полетами из Махачкалы . Также готовность подтвердили "Ред Вингс" и " ЮТэйр ", мы ждем соответствующих разрешений от саудовской стороны", - ответил Никитин в преддверии ПМЭФ на вопрос об ожиданиях отрасли в связи с введением безвиза с Саудовской Аравией

Соглашение об отмене виз между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Туристы могут въезжать в страну без визы на срок до 90 дней в течение года, также разрешаются деловые или частные краткосрочные поездки. Глава Росавиации Дмитрий Ядров в мае отмечал, что безвизовый режим будет способствовать росту авиаперевозок.

Росавиация в сообщении к вводу весенне-летнего расписания писала, что Россия имеет прямое авиасообщение с 37 странами.