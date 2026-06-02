Нет гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил Столтенберг

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг сравнил НАТО с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и в котором есть "плохие" и "хорошие" времена.