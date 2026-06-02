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Нет гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил Столтенберг - РИА Новости, 02.06.2026
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19:40 02.06.2026
Нет гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил Столтенберг

Столтенберг: нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда

© AP Photo / Efrem LukatskyЙенс Столтенберг
Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Йенс Столтенберг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Йенс Столтенберг заявил, что нет гарантий вечного существования НАТО.
  • Он сравнил альянс с браком, в котором нужно постоянно заявлять о своей приверженности и в котором есть плохие и хорошие времена.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда", - сказал он в интервью агентству Блумберг.
Столтенберг сравнил НАТО с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и в котором есть "плохие" и "хорошие" времена.
Экс-генсек также заявил, что, по его мнению, НАТО продолжит свое существование в будущем.
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