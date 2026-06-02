Нет гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил Столтенберг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Йенс Столтенберг заявил, что нет гарантий вечного существования НАТО.
- Он сравнил альянс с браком, в котором нужно постоянно заявлять о своей приверженности и в котором есть плохие и хорошие времена.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Нет никаких гарантий, что НАТО будет существовать всегда, заявил экс-генсек альянса Йенс Столтенберг.
"НАТО не высечено в камне. У нас нет никаких гарантий, что она будет существовать всегда", - сказал он в интервью агентству Блумберг.
Столтенберг сравнил НАТО с браком, в котором нужно снова и снова заявлять о своей приверженности и в котором есть "плохие" и "хорошие" времена.
Экс-генсек также заявил, что, по его мнению, НАТО продолжит свое существование в будущем.