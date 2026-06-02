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Безопасность гостей ЧМ-2026 остается приоритетом, заявили в США - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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10:15 02.06.2026 (обновлено: 10:34 02.06.2026)
Безопасность гостей ЧМ-2026 остается приоритетом, заявили в США

МВБ: Безопасность американцев и гостей ЧМ-2026 остается высшим приоритетом США

© Соцсети УЕФАФутбольный мяч отбора к ЧМ-2026
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Соцсети УЕФА
Футбольный мяч отбора к ЧМ-2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Безопасность американцев и миллионов иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2026 года остается высшим приоритетом властей США.
  • Основная ответственность за безопасность гостей ЧМ лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Безопасность американцев и миллионов иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2026 года остается высшим приоритетом властей США, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Лорен Бис.
"Безопасность американского народа и миллионов гостей, которые посетят эти мероприятия, остается нашим высшим приоритетом", - сказала собеседница агентства.
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Власти США рассказали о безопасности на чемпионате мира 2026 года
Вчера, 10:13
Секретная служба США заявила РИА Новости в понедельник, что основная ответственность за безопасность гостей ЧМ лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, американские матчи примут 11 городов.
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