Безопасность гостей ЧМ-2026 остается приоритетом, заявили в США

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Безопасность американцев и миллионов иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2026 года остается высшим приоритетом властей США, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Лорен Бис.