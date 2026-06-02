Безопасность гостей ЧМ-2026 остается приоритетом, заявили в США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Безопасность американцев и миллионов иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2026 года остается высшим приоритетом властей США.
- Основная ответственность за безопасность гостей ЧМ лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Безопасность американцев и миллионов иностранных гостей чемпионата мира по футболу 2026 года остается высшим приоритетом властей США, заявила РИА Новости исполняющая обязанности помощника главы министерства внутренней безопасности (МВБ) Лорен Бис.
"Безопасность американского народа и миллионов гостей, которые посетят эти мероприятия, остается нашим высшим приоритетом", - сказала собеседница агентства.
Секретная служба США заявила РИА Новости в понедельник, что основная ответственность за безопасность гостей ЧМ лежит на властях городов и штатов, принимающих матчи турнира.