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Московские выпускники получат медаль за сто баллов на ЕГЭ - РИА Новости, 02.06.2026
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05:51 02.06.2026 (обновлено: 10:33 02.06.2026)
Московские выпускники получат медаль за сто баллов на ЕГЭ

Набравшие сто баллов на ЕГЭ москвичи получат региональную медаль

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЕГЭ
ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль «За особые успехи в обучении».
  • Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в столице, на участие в экзамене зарегистрировались более 93 тысяч москвичей.
  • В системе московского образования не предусмотрены выплаты или другие меры материального поощрения выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль "За особые успехи в обучении", которая позволяет абитуриентам увеличить шансы на поступление в выбранный вуз, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.
Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в столице в понедельник. В этом году на участие в экзамене зарегистрировались более 93 тысяч москвичей, в том числе выпускников 2026 года - свыше 73 тысяч.
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"За 100-балльный результат хотя бы по одному экзамену выпускники столичных школ получают региональную медаль "За особые успехи в обучении", которая позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы и увеличить свои шансы на поступление в выбранный вуз", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе отметили, что в системе московского образования не предусмотрены выплаты или другие меры материального поощрения выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.
"Ежегодно московские школьники демонстрируют высокие результаты на ЕГЭ. Так, в 2025 году в шесть раз увеличилось количество 100-балльников по информатике, в два раза - по химии, всего в прошлом году более 1650 выпускников набрали максимум баллов по одному ЕГЭ, свыше 100 ребят стали мультистобалльниками", - добавили в департаменте.
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