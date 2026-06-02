Московские выпускники получат медаль за сто баллов на ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль «За особые успехи в обучении».

Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в столице, на участие в экзамене зарегистрировались более 93 тысяч москвичей.

В системе московского образования не предусмотрены выплаты или другие меры материального поощрения выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Выпускники столичных школ, набравшие 100 баллов хотя бы по одному экзамену, получат региональную медаль "За особые успехи в обучении", которая позволяет абитуриентам увеличить шансы на поступление в выбранный вуз, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента образования и науки Москвы.

Основной период сдачи ЕГЭ-2026 стартовал в столице в понедельник. В этом году на участие в экзамене зарегистрировались более 93 тысяч москвичей, в том числе выпускников 2026 года - свыше 73 тысяч.

"За 100-балльный результат хотя бы по одному экзамену выпускники столичных школ получают региональную медаль "За особые успехи в обучении", которая позволяет абитуриентам получить дополнительные баллы и увеличить свои шансы на поступление в выбранный вуз", - рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что в системе московского образования не предусмотрены выплаты или другие меры материального поощрения выпускников, набравших 100 баллов на ЕГЭ.