В Ульяновской области младенец пострадал в ДТП с автобусом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ульяновской области на 2-м километре автодороги Ульяновск — Архангельское произошло столкновение легкового автомобиля Opel и рейсового автобуса «ЛиАЗ».
- В результате ДТП пострадал младенец 2026 года рождения, который находился в автомобиле Opel, он доставлен в медицинское учреждение.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Младенец пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД.
По данным полиции, авария произошла около 14.20 во вторник на 2-м километре автодороги Ульяновск – Архангельское в Чердаклинском районе Ульяновской области. По предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса "ЛиАЗ" и легкового автомобиля Opel.
"В результате ДТП пострадал ребенок 2026 года рождения, который находился в автомобиле Opel. В настоящее время малолетний доставлен в медицинское учреждение", - уточнила пресс-служба УМВД в канале на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.