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В Ульяновской области младенец пострадал в ДТП с автобусом - РИА Новости, 02.06.2026
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17:58 02.06.2026
В Ульяновской области младенец пострадал в ДТП с автобусом

В Ульяновской области младенец пострадал при столкновении автобуса и легковушки

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ульяновской области на 2-м километре автодороги Ульяновск — Архангельское произошло столкновение легкового автомобиля Opel и рейсового автобуса «ЛиАЗ».
  • В результате ДТП пострадал младенец 2026 года рождения, который находился в автомобиле Opel, он доставлен в медицинское учреждение.
САРАТОВ, 2 июн - РИА Новости. Младенец пострадал в результате столкновения легкового автомобиля и автобуса в Ульяновской области, сообщили в региональном УМВД.
По данным полиции, авария произошла около 14.20 во вторник на 2-м километре автодороги УльяновскАрхангельское в Чердаклинском районе Ульяновской области. По предварительной информации, произошло столкновение рейсового автобуса "ЛиАЗ" и легкового автомобиля Opel.
"В результате ДТП пострадал ребенок 2026 года рождения, который находился в автомобиле Opel. В настоящее время малолетний доставлен в медицинское учреждение", - уточнила пресс-служба УМВД в канале на платформе "Макс".
Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте аварии и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияУльяновская областьУльяновскАрхангельскоеOpel Astra
 
 
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