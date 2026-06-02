Делегация МККК посетила больницу с раненными при ударе ВСУ по Старобельску

ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представители делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР посетили больницу с ранеными при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске и пообщались с врачами, передает корреспондент РИА Новости.