Делегация МККК посетила больницу с раненными при ударе ВСУ по Старобельску

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Делегация МККК совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР посетила больницу с ранеными при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске.
- Представители делегации пообщались с врачами Луганской Республиканской клинической больницы, которые рассказали им о состоянии раненых студентов.
- Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа, в результате которой погиб 21 человек и более 40 пострадали.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Представители делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР посетили больницу с ранеными при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске и пообщались с врачами, передает корреспондент РИА Новости.
Делегация Международного комитета Красного Креста (МККК) совместно с региональным Обществом Красного Креста в ЛНР и посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник посетили место удара ВСУ по колледжу в Старобельске.
Представители делегации в сопровождении посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, регионального омбудсмена Анны Сороки и представителя регионального МИД пообщались с врачами Луганской Республиканской клинической больницы, которые рассказали им о состоянии доставленных к ним раненых студентов.
Пообщаться с самими ранеными представители МККК не смогли, ввиду тяжелого физического и эмоционального состояния самих пациентов.
Глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. По данным главы ЛНР, погиб 21 человек, пострадали более 40.