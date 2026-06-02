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Глава Минтранса рассказал о скидках на авиабилеты для детей до 12 лет - РИА Новости, 02.06.2026
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17:44 02.06.2026
Глава Минтранса рассказал о скидках на авиабилеты для детей до 12 лет

Никитин: россияне имеют право покупать детям авиабилеты со скидкой 50%

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево
Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Пассажиры в терминале Международного аэропорта Шереметьево. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе закреплена обязательная скидка 50%, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.
  • Перевозчик также обязан безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего.
  • Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади детское питание, люльки и коляски, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейноцентричности в транспортную отрасль.
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"На законодательном уровне закреплены гарантии: например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
"Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади, причем коляску можно получить сразу при выходе из самолета", - перечислил министр.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 июня.
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