Глава Минтранса рассказал о скидках на авиабилеты для детей до 12 лет

Краткий пересказ от РИА ИИ Для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе закреплена обязательная скидка 50%, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин.

Перевозчик также обязан безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего.

Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Россияне имеют право покупать детям до 12 лет авиабилеты со скидкой 50%, бесплатно получать места рядом с ребенком и провозить сверх нормы ручной клади детское питание, люльки и коляски, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что Минтранс последовательно внедряет принципы семейноцентричности в транспортную отрасль.

"На законодательном уровне закреплены гарантии: например, обязательная скидка 50% для детей до 12 лет на внутренних рейсах в эконом-классе и обязанность перевозчика безвозмездно предоставлять соседние места для ребенка и сопровождающего", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.

"Кроме того, родители имеют право на бесплатный провоз детского питания, люлек и колясок сверх нормы ручной клади, причем коляску можно получить сразу при выходе из самолета", - перечислил министр.

Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.