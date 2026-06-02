В Минтрансе рассказали о готовности помочь инфраструктуре Индонезии

Как добавили в министерстве, во время встречи одной из ключевых тем стало развитие авиасообщения между странами. "В 2025 году пассажиропоток на маршруте Москва – Денпасар (Бали) вырос почти в четыре раза, достигнув 92 тысячи человек. За первые четыре месяца текущего года уже перевезено более 33 тысяч пассажиров, а грузопоток увеличился почти в четыре раза, до 207 тысяч тонн", - отметили в ведомстве.