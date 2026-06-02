В Минтрансе рассказали о готовности помочь инфраструктуре Индонезии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс России сообщил, что российские компании готовы принять участие в модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии.
- Глава Минтранса Андрей Никитин провел встречу с министром-координатором по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии Агусом Харимурти Юдойоно.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компании из России готовы принять участие в модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, в том числе железных дорог, сообщил Минтранс России.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин провел встречу с министром-координатором по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии Агусом Харимурти Юдойоно.
"Российские компании готовы принять участие в масштабной программе модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, в том числе железных дорог", - говорится в сообщении Минтранса.
Как добавили в министерстве, во время встречи одной из ключевых тем стало развитие авиасообщения между странами. "В 2025 году пассажиропоток на маршруте Москва – Денпасар (Бали) вырос почти в четыре раза, достигнув 92 тысячи человек. За первые четыре месяца текущего года уже перевезено более 33 тысяч пассажиров, а грузопоток увеличился почти в четыре раза, до 207 тысяч тонн", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что также есть перспективы наращивания грузооборота морским транспортом. Так, за первые три месяца объем перевозок между странами превысил 3 миллиона тонн, против почти 2 миллионов тонн в аналогичном периоде годом ранее. "Отдельно отмечено устойчивое развитие контейнерных перевозок через российские порты: в 2025 году их объем составил 1 199 ДФЭ", - заключили в Минтрансе.