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В Минтрансе рассказали о готовности помочь инфраструктуре Индонезии - РИА Новости, 02.06.2026
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09:46 02.06.2026 (обновлено: 10:19 02.06.2026)
В Минтрансе рассказали о готовности помочь инфраструктуре Индонезии

Минтранс: РФ готова помочь в модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии

© РИА Новости / Файед Эль-Гезири | Перейти в медиабанкВид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека
Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника Монас на площади Мердека - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Файед Эль-Гезири
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Вид на город Джакарта с самой высокой точки национального памятника "Монас" на площади Мердека. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минтранс России сообщил, что российские компании готовы принять участие в модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии.
  • Глава Минтранса Андрей Никитин провел встречу с министром-координатором по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии Агусом Харимурти Юдойоно.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Компании из России готовы принять участие в модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, в том числе железных дорог, сообщил Минтранс России.
Накануне глава Минтранса Андрей Никитин провел встречу с министром-координатором по вопросам инфраструктуры и развития регионов Индонезии Агусом Харимурти Юдойоно.
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​"Российские компании готовы принять участие в масштабной программе модернизации транспортной инфраструктуры Индонезии, в том числе железных дорог", - говорится в сообщении Минтранса.
Как добавили в министерстве, во время встречи одной из ключевых тем стало развитие авиасообщения между странами. "В 2025 году пассажиропоток на маршруте Москва – Денпасар (Бали) вырос почти в четыре раза, достигнув 92 тысячи человек. За первые четыре месяца текущего года уже перевезено более 33 тысяч пассажиров, а грузопоток увеличился почти в четыре раза, до 207 тысяч тонн", - отметили в ведомстве.
Уточняется, что также есть перспективы наращивания грузооборота морским транспортом. Так, за первые три месяца объем перевозок между странами превысил 3 миллиона тонн, против почти 2 миллионов тонн в аналогичном периоде годом ранее. "Отдельно отмечено устойчивое развитие контейнерных перевозок через российские порты: в 2025 году их объем составил 1 199 ДФЭ", - заключили в Минтрансе.
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