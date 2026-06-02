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МЧС ЛНР переименовали в Министерство региональной безопасности - РИА Новости, 02.06.2026
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20:28 02.06.2026 (обновлено: 20:36 02.06.2026)
МЧС ЛНР переименовали в Министерство региональной безопасности

Пасечник переименовал МЧС ЛНР в Министерство региональной безопасности

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛуганск
Луганск - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пасечник подписал указ о переименовании министерства чрезвычайных ситуаций в министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики.
  • В ближайший месяц утвердят новое положение, предусматривающее расширение полномочий министерства региональной безопасности.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переименовании регионального министерства чрезвычайных ситуаций в министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики, сообщает правительство региона.
«

"Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ: О переименовании министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики. Теперь ведомство будет называться так: "Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства на платформе "Макс".

Уточняется, что в ближайший месяц утвердят новое положение, предусматривающее расширение полномочий указанного министерства.
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