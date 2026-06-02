МЧС ЛНР переименовали в Министерство региональной безопасности

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"Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ: О переименовании министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики. Теперь ведомство будет называться так: "Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства на платформе "Макс".