МЧС ЛНР переименовали в Министерство региональной безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пасечник подписал указ о переименовании министерства чрезвычайных ситуаций в министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики.
- В ближайший месяц утвердят новое положение, предусматривающее расширение полномочий министерства региональной безопасности.
ЛУГАНСК, 2 июн - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ о переименовании регионального министерства чрезвычайных ситуаций в министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики, сообщает правительство региона.
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"Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал указ: О переименовании министерства чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики. Теперь ведомство будет называться так: "Министерство региональной безопасности Луганской Народной Республики", - говорится в сообщении правительства на платформе "Макс".
Уточняется, что в ближайший месяц утвердят новое положение, предусматривающее расширение полномочий указанного министерства.