Сеул и Вашингтон начали переговоры по договоренностям в сфере безопасности

Краткий пересказ от РИА ИИ Южная Корея и США провели первый раунд переговоров в Сеуле относительно реализации договоренностей в сфере безопасности.

Представители делегаций — первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Чжу и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер — обсудили основные моменты плана по строительству Сеулом атомной подводной лодки.

Во время второго раунда переговоров делегации планируют более детально обсудить вопросы обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Южная Корея и США провели в Сеуле первый раунд переговоров относительно реализации договоренностей в сфере безопасности, достигнутых ранее лидерами двух стран в ходе саммита, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский МИД.

Ранее внешнеполитическое ведомство Южной Кореи сообщало о визите американской делегации в Сеул 2-3 июня для проведения соответствующих переговоров.

"Согласно информации министерства иностранных дел от 2 июня, сегодня в здании МИД прошли переговоры между правительственными делегациями Южной Кореи и США", - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, представителями делегаций выступили первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Чжу и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

Согласно информации Ренхап, во вторник стороны обсудили, главным образом, основные моменты плана по строительству Сеулом атомной подводной лодки. Кроме того, в среду планируется второй раунд переговоров, в рамках которых делегации, как ожидается, более детально обсудят вопросы обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива, необходимого для подлодок.