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Сеул и Вашингтон начали переговоры по договоренностям в сфере безопасности - РИА Новости, 02.06.2026
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11:30 02.06.2026
Сеул и Вашингтон начали переговоры по договоренностям в сфере безопасности

Ренхап: Сеул и Вашингтон начали переговоры в сфере безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкФлаг Республики Корея
Флаг Республики Корея - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Южная Корея и США провели первый раунд переговоров в Сеуле относительно реализации договоренностей в сфере безопасности.
  • Представители делегаций — первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Чжу и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер — обсудили основные моменты плана по строительству Сеулом атомной подводной лодки.
  • Во время второго раунда переговоров делегации планируют более детально обсудить вопросы обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Южная Корея и США провели в Сеуле первый раунд переговоров относительно реализации договоренностей в сфере безопасности, достигнутых ранее лидерами двух стран в ходе саммита, передает агентство Ренхап со ссылкой на южнокорейский МИД.
Ранее внешнеполитическое ведомство Южной Кореи сообщало о визите американской делегации в Сеул 2-3 июня для проведения соответствующих переговоров.
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"Согласно информации министерства иностранных дел от 2 июня, сегодня в здании МИД прошли переговоры между правительственными делегациями Южной Кореи и США", - говорится в сообщении агентства.
Как отмечается, представителями делегаций выступили первый заместитель министра иностранных дел Республики Корея Пак Юн Чжу и заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.
Согласно информации Ренхап, во вторник стороны обсудили, главным образом, основные моменты плана по строительству Сеулом атомной подводной лодки. Кроме того, в среду планируется второй раунд переговоров, в рамках которых делегации, как ожидается, более детально обсудят вопросы обогащения урана и переработки отработанного ядерного топлива, необходимого для подлодок.
Ранее президент Республики Корея Ли Чжэ Мен и президент США Дональд Трамп по итогам саммита в октябре 2025 года согласовали намерение продвигать строительство атомных подводных лодок для Южной Кореи и Сеул заручился поддержкой Соединенных Штатов в вопросе права на переработку отработанного ядерного топлива.
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