Между Россией и Китаем еженедельно летают 280 рейсов, сообщил Минтранс

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Между Россией и Китаем совершается 280 рейсов в неделю: 125 рейсов российскими компаниями и 155 — китайскими.
- После отмены виз между Россией и Китаем рост авиаперевозок составляет от 20% до 40%, а объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Сейчас в неделю выполняются 125 рейсов российскими компаниями и 155 - китайскими", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
Объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.