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Между Россией и Китаем еженедельно летают 280 рейсов, сообщил Минтранс - РИА Новости, 02.06.2026
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Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
10:41 02.06.2026
Между Россией и Китаем еженедельно летают 280 рейсов, сообщил Минтранс

Никитин: между Россией и Китаем еженедельно летают 280 рейсов

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Boeing 777-300
Самолет Boeing 777-300 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Boeing 777-300. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Между Россией и Китаем совершается 280 рейсов в неделю: 125 рейсов российскими компаниями и 155 — китайскими.
  • После отмены виз между Россией и Китаем рост авиаперевозок составляет от 20% до 40%, а объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.
"Сейчас в неделю выполняются 125 рейсов российскими компаниями и 155 - китайскими", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.
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По его словам, после отмены виз между Россией и Китаем рост авиаперевозок составляет от 20% до 40% в зависимости от маршрута.
Объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.
Петербургский международный экономический форум в этом году пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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