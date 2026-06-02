Между Россией и Китаем еженедельно летают 280 рейсов, сообщил Минтранс

Краткий пересказ от РИА ИИ Между Россией и Китаем совершается 280 рейсов в неделю: 125 рейсов российскими компаниями и 155 — китайскими.

После отмены виз между Россией и Китаем рост авиаперевозок составляет от 20% до 40%, а объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российские и китайские авиакомпании совершают 280 рейсов в неделю между странами, сообщил в интервью РИА Новости министр транспорта России Андрей Никитин.

"Сейчас в неделю выполняются 125 рейсов российскими компаниями и 155 - китайскими", - сказал министр в преддверии ПМЭФ.

По его словам, после отмены виз между Россией Китаем рост авиаперевозок составляет от 20% до 40% в зависимости от маршрута.

Объем перевозок авиапассажиров между странами в первом квартале текущего года вырос почти на 46% к уровню прошлого года.