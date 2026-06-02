В МИД Китая назвали ПМЭФ важной платформой для сотрудничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ.
- Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости. Петербургский международный экономический форум является важной платформой для формирования консенсуса в области международного сотрудничества, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин.
Дипломат ранее сообщила, что вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит РФ для участия в работе ПМЭФ, а также посетит с визитом Белоруссию.
"Петербургский международный экономический форум является важной платформой для обсуждения вопросов глобального экономического управления и формирования консенсуса в области международного сотрудничества", - заявила Мао Нин.
Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.