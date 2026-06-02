"Спартак" заключил новый контракт с американским защитником

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский защитник Джозеф Кин подписал новый контракт с московским "Спартаком".
- Соглашение рассчитано до конца сезона-2028/29.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Американский защитник Джозеф Кин подписал новый контракт с московским "Спартаком", сообщается в Telegram-канале клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Новый контракт Кина рассчитан до конца сезона-2028/29.
Кину 26 лет, он выступал за "Спартак" в 2022-2024 годах, после чего играл в системе "Сан-Хосе Шаркс", а затем вернулся в московский клуб в 2025 году. В минувшем сезоне Кин установил рекорд результативности для защитников "Спартака" за сезон КХЛ, набрав 39 (9+30) очков за 63 игры, а также впервые принял участие в Матче звезд КХЛ. Всего на его счету 74 (19+55) очка за 171 матч за "Спартак". Также в активе Кина два матча в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за "Каролину Харрикейнз".
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