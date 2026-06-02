В Киеве четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Ранее во вторник в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз она звучала в украинской столице около 13.00 мск.