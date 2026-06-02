В Киеве четвертый раз за день объявили воздушную тревогу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве в четвертый раз за день объявили воздушную тревогу, согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
- Сигнал воздушной тревоги также звучит в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Воздушная тревога в четвертый раз за день объявлена в Киеве, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн-карты, сигнал воздушной тревоги в Киеве звучит с 21.17 мск. Кроме Киева сирена звучит также в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях.
Ранее во вторник в Киеве уже трижды объявляли воздушную тревогу. В последний раз она звучала в украинской столице около 13.00 мск.
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22 июня 2022, 17:18