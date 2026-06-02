Финалист Кубка Стэнли стал главным тренером "Ванкувера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канадец Мэнни Малхотра назначен главным тренером «Ванкувер Кэнакс».
- Малхотра стал 23-м тренером в истории «Кэнакс», сменив Адама Фута, уволенного после одного сезона в команде.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Канадец Мэнни Малхотра назначен главным тренером "Ванкувер Кэнакс", сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Срок действия соглашения со специалистом не раскрывается. Малхотра сменил Адама Фута, уволенного 19 мая после одного сезона в команде. Специалист стал 23-м тренером в истории "Кэнакс".
Малхотре 46 лет. Для него это первое назначение на пост главного тренера в НХЛ. Ранее он работал в системе "Ванкувера" тренером по развитию и ассистентом главного тренера, а также возглавлял фарм-клуб "Абботсфорд Кэнакс" в Американской хоккейной лиге (АХЛ), с которым в сезоне-2024/25 завоевал Кубок Колдера, впервые в истории команды. Также специалист входил в тренерский штаб "Торонто Мейпл Лифс".
До начала тренерской карьеры Малхотра выступал в НХЛ в качестве игрока. Он был выбран под общим седьмым номером на драфте 1998 года клубом "Нью-Йорк Рейнджерс". В НХЛ бывший нападающий провел 991 матч в составе "Рейнджерс", "Даллас Старз", "Коламбус Блю Джекетс", "Сан-Хосе Шаркс", "Каролины Харрикейнз", "Монреаль Канадиенс" и "Кэнакс", с которыми вышел в финал Кубка Стэнли в 2011 году, где команда уступила "Бостон Брюинз". Также он играл за сборную Канады.