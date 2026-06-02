Полиция Канады изъяла поддельную одежду перед стартом чемпионата мира

ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Полиция Торонто в преддверии начала чемпионата мира по футболу арестовала двух мошенников и изъяла крупнейшую в истории страны партию поддельной футбольной формы и атрибутики, говорится в заявлении правоохранителей.