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Полиция Канады изъяла поддельную одежду перед стартом чемпионата мира - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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11:33 02.06.2026 (обновлено: 12:11 02.06.2026)
Полиция Канады изъяла поддельную одежду перед стартом чемпионата мира

Полиция Торонто в преддверии ЧМ изъяла крупнейшую партию поддельной одежды

© Фото : Sault Ste. Marie PoliceПолицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада
Полицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Sault Ste. Marie Police
Полицейский автомобиль в городе Су-Сент-Мари, Канада. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Торонто арестовала двух мошенников за продажу контрафактных спортивных товаров на сумму более 3,5 миллиона канадских долларов.
  • Изъято 16 000 поддельных футболок брендов ФИФА, Nike, Adidas и Puma, а также два поддельных кубка ЧМ.
ВАШИНГТОН, 2 июн - РИА Новости. Полиция Торонто в преддверии начала чемпионата мира по футболу арестовала двух мошенников и изъяла крупнейшую в истории страны партию поддельной футбольной формы и атрибутики, говорится в заявлении правоохранителей.
"Полиция Торонто арестовала двоих в связи с мошенничеством с контрафактными спортивными товарами на сумму более 3,5 миллиона долларов (канадских, 2,5 миллиона долларов США - ред.). Это крупнейшее известное изъятие поддельной футбольной одежды в истории Канады", - говорится в заявлении полиции.
Отмечается, что сотрудники подразделения планирования ЧМ полиции Торонто изъяли в общей сложности 16 000 футболок брендов ФИФА, Nike, Adidas, и Puma, а также два поддельных кубка ЧМ.
Чемпионат мира 2026 года впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля.
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Вчера, 10:26
 
СпортТоронтоКанадаСШАМеждународная федерация футбола (ФИФА)Adidas AGЧМ по футболу 2026
 
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