Наследница испанского престола прошла базовый курс парашютной подготовки

Принцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии

Принцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии

© Фото : Официальный сайт королевской семьи Испании Принцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии

Краткий пересказ от РИА ИИ Наследница испанского престола принцесса Астурийская Леонор завершила базовый курс парашютной подготовки в военной школе в Мурсии.

В рамках военной подготовки она выполняла самостоятельные полеты на учебном самолете Pilatus PC-21, участвовала в занятиях по выживанию, сопротивлению и эвакуации, а также совершила учебный полет на самолете F-5.

После завершения военной подготовки принцесса Леонор будет изучать политические науки в университете имени Карлоса III в Мадриде, совмещая учебу с институциональными обязанностями наследницы престола.

МАДРИД, 2 июн - РИА Новости. Наследница испанского престола принцесса Астурийская Леонор прошла базовый курс парашютной подготовки в военной школе в Мурсии, сообщила королевская семья Испании.

Как ранее сообщала пресс-служба королевского дома, принцесса Леонор завершит свою военную подготовку в июле 2026 года.

"Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская Леонор де Бурбон завершила базовый курс парашютной подготовки в военной школе парашютной подготовки Мендес Парада, расположенной на авиабазе Алькантарилья в Мурсии", - говорится в пресс-релизе королевской семьи.

Курс стал частью военной подготовки принцессы в академии ВВС Испании. Леонор проходила обучение вместе примерно с полусотней курсантов. Испанские СМИ отмечают, что принцесса Астурийская стала первым членом королевской семьи Испании, прошедшим курс парашютной подготовки.

Кроме того, в рамках военной подготовки принцесса выполнила самостоятельные полеты на учебном самолете Pilatus PC-21, участвовала в занятиях по выживанию, сопротивлению и эвакуации, а также совершила учебный полет на самолете F-5.