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Наследница испанского престола прошла базовый курс парашютной подготовки - РИА Новости, 02.06.2026
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14:39 02.06.2026
Наследница испанского престола прошла базовый курс парашютной подготовки

Наследница испанского престола прошла военную парашютную подготовку

© Фото : Официальный сайт королевской семьи ИспанииПринцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии
Принцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : Официальный сайт королевской семьи Испании
Принцесса Леонор во время парашютной подготовки в военной школе в Мурсии
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наследница испанского престола принцесса Астурийская Леонор завершила базовый курс парашютной подготовки в военной школе в Мурсии.
  • В рамках военной подготовки она выполняла самостоятельные полеты на учебном самолете Pilatus PC-21, участвовала в занятиях по выживанию, сопротивлению и эвакуации, а также совершила учебный полет на самолете F-5.
  • После завершения военной подготовки принцесса Леонор будет изучать политические науки в университете имени Карлоса III в Мадриде, совмещая учебу с институциональными обязанностями наследницы престола.
МАДРИД, 2 июн - РИА Новости. Наследница испанского престола принцесса Астурийская Леонор прошла базовый курс парашютной подготовки в военной школе в Мурсии, сообщила королевская семья Испании.
Как ранее сообщала пресс-служба королевского дома, принцесса Леонор завершит свою военную подготовку в июле 2026 года.
"Ее Королевское Высочество принцесса Астурийская Леонор де Бурбон завершила базовый курс парашютной подготовки в военной школе парашютной подготовки Мендес Парада, расположенной на авиабазе Алькантарилья в Мурсии", - говорится в пресс-релизе королевской семьи.
Курс стал частью военной подготовки принцессы в академии ВВС Испании. Леонор проходила обучение вместе примерно с полусотней курсантов. Испанские СМИ отмечают, что принцесса Астурийская стала первым членом королевской семьи Испании, прошедшим курс парашютной подготовки.
Кроме того, в рамках военной подготовки принцесса выполнила самостоятельные полеты на учебном самолете Pilatus PC-21, участвовала в занятиях по выживанию, сопротивлению и эвакуации, а также совершила учебный полет на самолете F-5.
После завершения военной подготовки принцесса Леонор будет изучать политические науки в университете имени Карлоса III в Мадриде. Королевская семья уточнила, что она будет совмещать высшее образование с институциональными обязанностями наследницы престола.
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