Академик РАН опасается, что люди начнут перекладывать ответственность на ИИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Люди могут начать перекладывать свою ответственность на искусственный интеллект, что идет вразрез с самой природой человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.
"Есть опасность перекладывания своих решений на ИИ. Этого делать нельзя. Искусственный интеллект может быть советчиком, партнером, который дает информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком", – сказал Лекторский.
Академик подчеркнул, что ответственность за свои действия всегда была фундаментальным свойством человека.
"Вот есть какие-то фундаментальные ценности, качества, которые делают человека человеком, вот где человек, а где не человек. И этим является то, что он отвечает за свои предпринимаемые действия. То, что он сделал, он за это несет ответственность. Это было в любом обществе, в любой культуре", – заключил он.
