Академик РАН опасается, что люди начнут перекладывать ответственность на ИИ

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Люди могут начать перекладывать свою ответственность на искусственный интеллект, что идет вразрез с самой природой человека, таким мнением в беседе с РИА Новости поделился академик, председатель научного совета по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований РАН Владислав Лекторский.

"Есть опасность перекладывания своих решений на ИИ. Этого делать нельзя. Искусственный интеллект может быть советчиком, партнером, который дает информацию и возможность охватить большой круг проблем, который может быть трудно обозреть человеку с его возможностями, его мозгом. Но конечное решение всегда за человеком", – сказал Лекторский.

Академик подчеркнул, что ответственность за свои действия всегда была фундаментальным свойством человека.