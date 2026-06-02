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Пять городов Мордовии претендуют на звание "Семейный город России" - РИА Новости, 02.06.2026
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Республика Мордовия - РИА Новости, 1920, 17.01.2019
Республика Мордовия
 
16:06 02.06.2026
Пять городов Мордовии претендуют на звание "Семейный город России"

включились в борьбу за звание "Семейный город России"

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Владивосток
Вид на Владивосток - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июн - РИА Новости. Южно-Сахалинск, Владивосток, Омск, Нижний Новгород и Набережные Челны уже включились в борьбу за звание "Семейный город России", сообщает пресс-служба главы Мордовии.
Первого июня начался прием заявок для участия во Всероссийском конкурсе "Семейная столица России", инициатором которого стала комиссия Госсовета РФ по направлению "Семья" под руководством главы Мордовии Артема Здунова. Проект поддержал Президентский фонд культурных инициатив, Минтруд России и лично президент Владимир Путин.
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"Соревнование призвано подчеркнуть особую роль семьи как опоры государства и выявить города, которые наиболее успешно поддерживают и развивают семейные традиции, добрые обычаи и культуру взаимной поддержки. На текущий момент пять городов подкрепили заявочную документацию для участия в конкурсе. Среди них Южно-Сахалинск, Владивосток, Омск, Нижний Новгород и Набережные Челны", - говорится в сообщении.
Кроме того, еще 25 городов открыли личные кабинеты на официальном сайте конкурса и активно готовятся к подаче заявок. Этот факт демонстрирует широкий интерес к проекту и подтверждает, что идея находит живой отклик в самых разных регионах страны.
Организаторы отмечают, что конкурс не только выявляет лучшие практики поддержки семей, но и способствует обмену опытом между муниципалитетами, стимулируя развитие семейной политики на местном уровне.
"Прием заявок продолжается. У городов еще есть возможность заявить о себе как о центре семейных традиций. Крайний срок подачи заявок - 21 июня 2026 года на официальном сайте конкурса. Города России приглашаются присоединиться к состязанию и продемонстрировать свои достижения в создании комфортной среды для жизни семей. Пусть победит самый семейный город", - подчеркивается в сообщении.
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