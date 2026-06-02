"Аль-Иттихад" расторг контракт с экс-тренером "Милана"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» расторг контракт с главным тренером Сержиу Консейсаном.
- По итогам сезона «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 55 очков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саудовский "Аль-Иттихад" расторг контракт с главным тренером португальцем Сержиу Консейсаном, сообщается на сайте футбольного клуба.
По итогам сезона "Аль-Иттихад", набрав 55 очков, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
"Это решение принято после всесторонней оценки недавних результатов команды и отражает цели и амбиции клуба на следующий этап. Клуб выражает искреннюю благодарность Консейсану и его тренерскому штабу за преданность и усилия, приложенные во время работы в клубе, и желает им дальнейших успехов в будущей карьере. Клуб объявит о новом тренерском штабе команды через свои официальные каналы в установленное время", - подчеркивается в заявлении.
Консейсану 51 год. Он возглавлял "Аль-Иттихад" с октября 2025 года и не завоевал трофеев с командой. Ранее португалец работал в итальянском "Милане" с декабря 2024 по май 2025 года и выиграл с клубом Суперкубок страны. До "россонери" специалист руководил "Порту", с которым стал тренером с наибольшим количеством матчей (378), побед (273) и трофеев в истории "драконов". Во главе команды Консейсан трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза завоевывал Кубок и еще трижды - Суперкубок страны. Также он работал во французском "Нанте" и ряде португальских клубов.