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"Аль-Иттихад" расторг контракт с экс-тренером "Милана" - РИА Новости Спорт, 02.06.2026
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:48 02.06.2026 (обновлено: 09:57 02.06.2026)
"Аль-Иттихад" расторг контракт с экс-тренером "Милана"

Футбольный клуб "Аль-Иттихад" расторг контракт с Консейсаном

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Саудовский футбольный клуб «Аль-Иттихад» расторг контракт с главным тренером Сержиу Консейсаном.
  • По итогам сезона «Аль-Иттихад» занял пятое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 55 очков.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Саудовский "Аль-Иттихад" расторг контракт с главным тренером португальцем Сержиу Консейсаном, сообщается на сайте футбольного клуба.
По итогам сезона "Аль-Иттихад", набрав 55 очков, занял пятое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.
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"Это решение принято после всесторонней оценки недавних результатов команды и отражает цели и амбиции клуба на следующий этап. Клуб выражает искреннюю благодарность Консейсану и его тренерскому штабу за преданность и усилия, приложенные во время работы в клубе, и желает им дальнейших успехов в будущей карьере. Клуб объявит о новом тренерском штабе команды через свои официальные каналы в установленное время", - подчеркивается в заявлении.
Консейсану 51 год. Он возглавлял "Аль-Иттихад" с октября 2025 года и не завоевал трофеев с командой. Ранее португалец работал в итальянском "Милане" с декабря 2024 по май 2025 года и выиграл с клубом Суперкубок страны. До "россонери" специалист руководил "Порту", с которым стал тренером с наибольшим количеством матчей (378), побед (273) и трофеев в истории "драконов". Во главе команды Консейсан трижды становился чемпионом Португалии, четыре раза завоевывал Кубок и еще трижды - Суперкубок страны. Также он работал во французском "Нанте" и ряде португальских клубов.
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