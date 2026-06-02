Сафонов рассказал, почему пропустил командную вечеринку "ПСЖ"

"После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость и удар в голову, который получил по ходу матча", - добавил футболист.️