Сафонов рассказал, почему пропустил командную вечеринку "ПСЖ"

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Российский футболист Матвей Сафонов рассказал, что пропустил командную вечеринку "Пари Сен-Жермен" в честь победы в Лиге чемпионов из-за неважного самочувствия.
В субботу "ПСЖ" обыграл лондонский "Арсенал" (1:1, 4:3 - в серии пенальти) и второй раз подряд стал победителем Лиги чемпионов. Сафонов стал первым россиянином, выигравшим турнир дважды. Во время встречи с "Арсеналом" Сафонову потребовалась медицинская помощь после удара в голову со стороны одноклубника Маркиньоса.
"Эмоции были просто безумные с первых секунд, когда мы поняли, что снова стали победителями Лиги чемпионов. Кстати, интересный факт: за весь финал я не сделал ни одного сейва. Ни в основное время, ни в серии пенальти. Но финал Лиги чемпионов все равно выиграл.️ Тут ситуация для меня такая же, как в прошлом году", - написал Сафонов в своем Telegram-канале.
"После этого было командное празднование в раздевалке, речь президента клуба и переезд в отель, где нас ждали общий ужин и вечеринка. Событие получилось масштабным. Помимо команды и персонала были друзья, знакомые и родственники сотрудников. Столы стояли на трех этажах гостиницы. Но саму вечеринку я в этот раз решил пропустить. Не знаю, сказались ли усталость и удар в голову, который получил по ходу матча", - добавил футболист.️
