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ФОМС поручил терфондам и страховым медкомпаниям усилить взаимодействие - РИА Новости, 02.06.2026
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14:24 02.06.2026
ФОМС поручил терфондам и страховым медкомпаниям усилить взаимодействие

ФОМС поручил территориальным фондам и СМО усилить взаимодействие

© Фото : ФОМС/ВКонтактеПредседатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС
Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© Фото : ФОМС/ВКонтакте
Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС
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МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС поручил усилить взаимодействие, сообщает пресс-служба федерального фонда.
"Наша общая задача — обеспечить качественное сопровождение застрахованных граждан через грамотное взаимодействие территориальных фондов и страховых медицинских организаций. Для активного привлечения застрахованных и формирования у них мотивации к ведению здорового образа жизни, своевременному прохождению профилактических мероприятий необходимо внедрять новые каналы коммуникации, сегодняшних форматов явно недостаточно", — цитирует пресс-служба Баланина.
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Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия, а также поделились опытом сопровождения застрахованных лиц как на территории страхования, так и за ее пределами.
В "СОГАЗ-Мед" указали, что применение современных технологий позволяют обеспечить защиту прав застрахованных в системе ОМС.
Подводя итоги встречи, председатель ФОМС отметил важность объединения усилий территориальных фондов ОМС и страховых медицинских компаний для решения задач, направленных на обеспечение застрахованных качественной и доступной медицинской помощью и сопровождением со стороны представителей СМО.
 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования РФВсероссийский союз страховщиковИлья Баланин
 
 
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