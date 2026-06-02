ФОМС поручил терфондам и страховым медкомпаниям усилить взаимодействие

Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС

Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Председатель ФОМС Илья Баланин на совещании с представителями Всероссийского союза страховщиков, руководителями страховых медицинских организаций (СМО) и территориальных фондов ОМС поручил усилить взаимодействие, сообщает пресс-служба федерального фонда.

"Наша общая задача — обеспечить качественное сопровождение застрахованных граждан через грамотное взаимодействие территориальных фондов и страховых медицинских организаций. Для активного привлечения застрахованных и формирования у них мотивации к ведению здорового образа жизни, своевременному прохождению профилактических мероприятий необходимо внедрять новые каналы коммуникации, сегодняшних форматов явно недостаточно", — цитирует пресс-служба Баланина.

Участники совещания обсудили вопросы взаимодействия, а также поделились опытом сопровождения застрахованных лиц как на территории страхования, так и за ее пределами.

В "СОГАЗ-Мед" указали, что применение современных технологий позволяют обеспечить защиту прав застрахованных в системе ОМС.