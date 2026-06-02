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Фальков рассказал о новом учебно-методическом комплексе по русскому языку - РИА Новости, 02.06.2026
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18:18 02.06.2026 (обновлено: 18:39 02.06.2026)
Фальков рассказал о новом учебно-методическом комплексе по русскому языку

Фальков: СПбГУ разработал учебный комплекс "Русский язык как государственный"

© РИА Новости / Владимир ТрефиловМинистр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о новом базовом учебно-методическом комплексе для студентов российских вузов "Русский язык как государственный".
  • Его разработали в Санкт-Петербургском государственном университете и уже передали в министерство.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Базовый учебно-методический комплекс "Русский язык как государственный" для студентов российских вузов разработан, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Хотел бы, Владимир Владимирович, сказать, что вами было поставлено поручение о том, чтобы был разработан базовый учебно-методический комплекс "Русский язык как государственный". Это поручение исполнено в полном объеме Санкт-Петербургским государственным университетом, разработаны и уже представлены в министерство материалы этого базового учебно-методического комплекса, которые будут использоваться", - сказал Фальков в ходе заседания.
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