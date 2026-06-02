Фальков рассказал о новом учебно-методическом комплексе по русскому языку

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о новом базовом учебно-методическом комплексе для студентов российских вузов "Русский язык как государственный".
- Его разработали в Санкт-Петербургском государственном университете и уже передали в министерство.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Базовый учебно-методический комплекс "Русский язык как государственный" для студентов российских вузов разработан, заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.
Президент РФ Владимир Путин во вторник собрал заседание Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов РФ.
"Хотел бы, Владимир Владимирович, сказать, что вами было поставлено поручение о том, чтобы был разработан базовый учебно-методический комплекс "Русский язык как государственный". Это поручение исполнено в полном объеме Санкт-Петербургским государственным университетом, разработаны и уже представлены в министерство материалы этого базового учебно-методического комплекса, которые будут использоваться", - сказал Фальков в ходе заседания.