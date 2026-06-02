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В ГД предложили разрешить дистанционное рассмотрение апелляции ЕГЭ - РИА Новости, 02.06.2026
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13:42 02.06.2026 (обновлено: 13:43 02.06.2026)
В ГД предложили разрешить дистанционное рассмотрение апелляции ЕГЭ

«Новые люди» предложили разрешить дистанционное рассмотрение апелляции ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУченик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена
Ученик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Ученик, сдающий ЕГЭ по информатике, перед началом экзамена . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить на федеральном уровне право участников ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами.
  • По мнению депутатов, дистанционное участие может предусматривать использование защищенной видеоконференцсвязи, идентификацию участника, доступ к необходимым материалам в электронном виде и возможность участия родителя или законного представителя.
  • Инициатива должна повысить доступность процедуры апелляции для выпускников из удаленных территорий и обеспечение более равных условий участия для школьников из разных регионов.
МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили закрепить на федеральном уровне право всех участников ЕГЭ дистанционно участвовать в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами.
Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.
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По словам депутатов, для некоторых выпускников, особенно проживающих в труднодоступных районах или за пределами места рассмотрения апелляции ЕГЭ, очное участие в этой процедуре может быть связано с дополнительными затратами времени и денег, необходимостью поездки, сопровождения родителей и пропуском учебных или организационных мероприятий.
"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права всем участникам ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами", - сказано в обращении.
Депутаты уточнили, что такой порядок может предусматривать участие через защищенную видеоконференцсвязь, идентификацию участника, предоставление доступа к необходимым материалам в электронном виде, возможность участия родителя или законного представителя, ведение протокола и техническую фиксацию процедуры рассмотрения.
По мнению авторов инициативы, ее реализация позволит сделать процедуру апелляции более доступной для выпускников из удаленных территорий, снизить расходы времени и средств для семей, а также обеспечить более равные условия участия в рассмотрении апелляций для школьников из разных регионов.
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