В ГД предложили разрешить дистанционное рассмотрение апелляции ЕГЭ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" предложили закрепить на федеральном уровне право участников ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами.

По мнению депутатов, дистанционное участие может предусматривать использование защищенной видеоконференцсвязи, идентификацию участника, доступ к необходимым материалам в электронном виде и возможность участия родителя или законного представителя.

Инициатива должна повысить доступность процедуры апелляции для выпускников из удаленных территорий и обеспечение более равных условий участия для школьников из разных регионов.

МОСКВА, 2 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили закрепить на федеральном уровне право всех участников ЕГЭ дистанционно участвовать в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами.

Соответствующее обращение на имя министра просвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении РИА Новости.

По словам депутатов, для некоторых выпускников, особенно проживающих в труднодоступных районах или за пределами места рассмотрения апелляции ЕГЭ, очное участие в этой процедуре может быть связано с дополнительными затратами времени и денег, необходимостью поездки, сопровождения родителей и пропуском учебных или организационных мероприятий.

"Представляется целесообразным рассмотреть возможность закрепления на федеральном уровне права всем участникам ЕГЭ на дистанционное участие в рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами", - сказано в обращении.

Депутаты уточнили, что такой порядок может предусматривать участие через защищенную видеоконференцсвязь, идентификацию участника, предоставление доступа к необходимым материалам в электронном виде, возможность участия родителя или законного представителя, ведение протокола и техническую фиксацию процедуры рассмотрения.