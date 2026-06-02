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Станцию Джанкой временно закрыли - РИА Новости, 02.06.2026
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09:51 02.06.2026 (обновлено: 11:17 02.06.2026)
Станцию Джанкой временно закрыли

В Крыму четыре состава задержались из-за закрытия станции Джанкой

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЖелезная дорога
Железная дорога - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Станция Джанкой закрыта для посадки и высадки пассажиров до специального объявления.
  • Пассажиров доставят на автобусе до станции Урожайная для посадки в поезд.
  • Четыре поезда следуют с опозданием: один направляет в Крым, три — из Крыма.
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Станцию Джанкой в Крыму временно закрыли для пассажиров, четыре поезда задерживаются в пути, сообщила компания "Гранд Сервис Экспресс".
"Станция Джанкой закрыта для посадки-высадки пассажиров до специального объявления", — говорится в релизе.
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Пассажиров, которые собирались сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию за полтора часа до отправления, оттуда их отвезут на автобусе на станцию Урожайная. Тем, кто ехал до Джанкоя, придется выйти в Урожайной, где их будет ждать автобус до города.
"Наши сотрудники оперативно обзванивают пассажиров, чья поездка начинается от станции Джанкой, а также рассылают СМС-сообщения с подробной информацией о ситуации", — добавили в компании.
По информации "Гранд Сервис Экспресса", в пути задерживаются четыре поезда: один идет в Крым, три — с полуострова.
Поезда № 092 Севастополь — Москва и № 007 Санкт-ПетербургСевастополь опаздывают на час, № 174 ЕвпаторияМосква — на семь часов, № 194 Севастополь — Челябинск — на три с половиной часа. Пассажирам двух последних поездов предоставили питание.
Кроме того, поезд № 078 Симферополь — Санкт-Петербург, который отправился 1 июня, отменяется на участке Джанкой — Санкт-Петербург по техническим причинам. Пассажиры могут вернуть деньги за билет или пересесть на поезд № 174 Евпатория — Москва.
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ДжанкойСевастопольГранд Сервис ЭкспрессМосква
 
 
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