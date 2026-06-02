Станцию Джанкой временно закрыли

Пассажиров, которые собирались сесть на поезд в Джанкое, просят приехать на станцию за полтора часа до отправления, оттуда их отвезут на автобусе на станцию Урожайная. Тем, кто ехал до Джанкоя, придется выйти в Урожайной, где их будет ждать автобус до города.